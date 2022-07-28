В ООН предсказали новый продовольственный кризис

В ООН предсказали новый кризис продовольствия в конце года из-за проблем с удобрениями

Новый продовольственный кризис в мире может возникнуть из-за проблем с доступом к удобрениям, считает исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве. Ее слова передает ТАСС.

В случае если доступ удобрений на мировых рынках не будет налажен, страны снова могут столкнуться с серьезным кризисом в конце 2022 года — ноябре-декабре, рассказала она. Во многих странах Африки и Латинской Америки сейчас посевной сезон, а дефицит удобрений повлияет на будущий урожай и обеспечение мира продовольствием. По ее ожиданиям, объем урожая снизится на 10-17 процентов.

Решить проблему угрозы полномасштабного голода во всем мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения, заявил в конце июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году​​​. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры», — призвал Гутерриш.

Риски наступления мирового продовольственного кризиса обострились на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, США ввели санкции на экспорт российского зерна, однако позже ослабили часть санкций против России и разрешили некоторые транзакции, в том числе с удобрениями и транспортировкой сельскохозяйственных товаров. Кроме того, проблемы с поставками продовольствия возникли из-за заблокированного украинского зерна в портах Черного моря. Впоследствии ситуация немного нормализовалась, и 22 июля представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.