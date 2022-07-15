Минфин США ослабил санкции против России

Минфин США разрешил некоторые транзакции с Россией, связанных с медициной и удобрениями

Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, отныне разрешены транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий, запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того, ограничения ослаблены по транзакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса. Это касается исследований, в том числе клинических, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований.

В американском министерстве пояснили, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

Кроме того, из-под санкций Вашингтона вывели бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.

США уже ослабляли часть ограничений

2 июня Министерство финансов США вывело из-под санкций против России транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам. Отмечалось, что до этого они были запрещены соответствующим указом президента страны Джо Байдена.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак допустил смягчение антироссийских санкций после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года. По его мнению, это может произойти, если победу одержит Республиканская партия. Так, смягчение запретов может распространится на импорт российской нефти, сырья и удобрений, а также ограничений в финансовой сфере, в том числе санкционного режима против банков, связанных с процедурами расчета, считает Шостак.

В то же время заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами.

Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию Дуглас Джонс Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

В силе западных санкций засомневались

Лидеры западных держав начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы наносят ущерб экономике их собственных стран, при этом не оказывая существенного влияния на Кремль, считает публицист Брахма Челлани. По его словам, Джо Байден поторопился с заявлением о том, что «санкции сокрушают российскую экономику», а «рубль превратился в руины».

При этом заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус отметил, что у Вашингтона есть возможности для усиления экономического давления на Россию. В частности, речь идет о финансовом секторе. Конкретных примеров он не привел, но подчеркнул, что решение о возможности дальнейшего отключения российских банков от системы SWIFT должны принять европейские власти.