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США вывели из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома»

Минфин США вывел из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GMBG

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США вывели из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GMBG. Об этом говорится в заявлении Минфина США, передает ТАСС.

Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), а Россия ввела в отношении бывшей «дочки» санкции. 14 июня власти Германии объявили, что возьмут Gazprom Germania в долгосрочное внешнее управление.

30 июня бывшая «дочка» «Газпрома», переименовавшись в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), получила кредит в размере 10 миллиардов евро и намерена возобновить свою деятельность, выплачивая бонусы газовым трейдерам.

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Марина Совина
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