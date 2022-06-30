Бывшая «дочка» «Газпрома» возобновит работу в Германии

Gazprom Germania GmbH возобновит работу в Германии

Бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, которая теперь переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), получила кредит в размере 10 миллиардов евро и намерена возобновить свою деятельность, выплачивая бонусы газовым трейдерам, пишет Financial Times.

Управляющий директор компании Эгберт Лэге сказал, что заем обеспечил SEFE необходимую ликвидность и помог ей оплатить более дорогой газ, который она закупает. Он добавил, что многие контрагенты компании возвращаются, а также появляются новые.

Лэге уверен, что Германия сможет заполнить свои газовые хранилища на 90 процентов, но если поставки из России продолжат снижаться, то «достичь этой цели будет очень трудно».

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), а Россия ввела в отношении бывшей «дочки» санкции. 14 июня власти Германии объявили, что возьмут Gazprom Germania в долгосрочное внешнее управление.