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Трансгендер с внешностью Барби сделал пластику ради глаз как у Беллы Хадид

Бразилец Родриго Алвес сделал подтяжку лица ради формы глаз как у модели Беллы Хадид

Фото: @jessicaalvesuk

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, сделал пластику ради глаз как у модели Беллы Хадид и показал свое преображение. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу This Morning.

На размещенных кадрах 39-летний уроженец Бразилии предстал в белом костюме с глубоким декольте, распустив волосы и дополнив образ контрастным макияжем в коричневой гамме. При этом видно, что внешние уголки его глаз расположены выше, чем внутренние.

В свою очередь, Алвес признался, что подвергся подтяжке лица, чтобы добиться такой же миндалевидной формы, как и у манекенщицы. За данной услугой ему пришлось отправиться в столицу Азербайджана Баку. По словам трансгендера, который перенес более 90 пластических операций за последние 20 лет, он осознает, что его внешность выглядит не совсем естественно, однако доволен результатом.

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«Я счастлив на 95 процентов. Когда я смотрю в зеркало, я благодарю Бога за моих хирургов и семью», — отметил он, добавив, что для полного удовлетворения ему осталось скорректировать нос после неудачной операции.

Известно, что в январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

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Алина Гостева
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