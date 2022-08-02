Трансгендер с внешностью Барби сделал пластику ради глаз как у Беллы Хадид

Бразилец Родриго Алвес сделал подтяжку лица ради формы глаз как у модели Беллы Хадид

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, сделал пластику ради глаз как у модели Беллы Хадид и показал свое преображение. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу This Morning.

На размещенных кадрах 39-летний уроженец Бразилии предстал в белом костюме с глубоким декольте, распустив волосы и дополнив образ контрастным макияжем в коричневой гамме. При этом видно, что внешние уголки его глаз расположены выше, чем внутренние.

В свою очередь, Алвес признался, что подвергся подтяжке лица, чтобы добиться такой же миндалевидной формы, как и у манекенщицы. За данной услугой ему пришлось отправиться в столицу Азербайджана Баку. По словам трансгендера, который перенес более 90 пластических операций за последние 20 лет, он осознает, что его внешность выглядит не совсем естественно, однако доволен результатом.

«Я счастлив на 95 процентов. Когда я смотрю в зеркало, я благодарю Бога за моих хирургов и семью», — отметил он, добавив, что для полного удовлетворения ему осталось скорректировать нос после неудачной операции.

Известно, что в январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.