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Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды

Бразилец Родриго Алвес превратился в «живую Барби» и показал тело после пластики

Фото: @Jessalvesuk

Бразилец Родриго Алвес, потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей) на внешность куклы Кена, превратился в «живую Барби» и показал поклонникам свое тело без одежды. На видео в его TikTok-аккаунте обратило внимание издание Wday.

В январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

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Как сообщает портал, после курсов гормональной терапии Джессика набрала вес. Затем, чтобы сбросить лишние килограммы, она прибегла к радикальным мерам и удалила большую часть желудка. На кадрах опубликованного ролика видно, как стилисты готовят 38-летнюю «живую Барби» к фотосессии. Телезвезда одета в короткие шорты, туфли на шпильках и джинсовую накидку, полностью оголяющую ее грудь и живот.

Раннее в сентябре 2020 года Родриго Алвес показал подписчикам последствия очередной пластической операции. На размещенных кадрах знаменитость демонстрирует дыру в своем лице, которая осталась в результате неудачной косметологической процедуры во время поездки в Англию.

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Мария Винар
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