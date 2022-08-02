Гипноз помог женщине справиться с зависимостью от газировки

Daily Record: женщина справилась с зависимостью от газировки благодаря гипнозу

57-летняя Кэрол Ламонд из Великобритании справилась с зависимостью от газировки благодаря гипнозу. Об этом сообщает Daily Record.

Ламонд пристрастилась к напитку Irn-Bru еще в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, у нас в доме всегда был Irn-Bru, так как моя мама пила его», — вспоминает она. До пандемии COVID-19 женщина ежедневно выпивала несколько бутылок, а во время локдауна стала пить по 20 банок в день.

Британка пыталась скрывать свою зависимость от окружающих, в частности, от своего мужа. Женщина прятала банки в гараже, машине и шкафах. «Я пыталась сократить потребление и даже полностью отказаться от этой привычки, но начала страдать от мучительных головных болей. У меня появились все симптомы наркотической зависимости», — рассказывает она.

В июне 2022 года Ламонд попала в больницу с высоким давлением, приступами головокружения и обмороками. «Это был сигнал тревоги, в котором я так нуждалась. Я знала, что количество выпитого Irn-Bru имеет к этому какое-то отношение», — говорит она.

Врачи посоветовали ей сократить потребление до одной банки в день. Понимая, что самой ей не справиться, Ламонд обратилась за помощью к лондонскому психотерапевту и гипнотизеру Дэвиду Килмурри. Ей хватило всего одного сеанса. «Теперь я даже не хочу приближаться к Irn-Bru, один только запах отталкивает меня и вызывает тошноту», — утверждает британка.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Виктория Третис из Ноттингема, Великобритания, захотела избавиться от боязни запястий и обратилась к гипнозу. Она связывает свою фобию с операцией, которую ей делали на запястье в возрасте четырех лет.