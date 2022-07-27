Женщина захотела избавиться от фобии запястий и обратилась к гипнозу

Daily Mirror: Виктория из Великобритании стала бояться своих запястий после операции

41-летняя Виктория Третис из Ноттингема, Великобритания, захотела избавиться от боязни запястий и обратилась к гипнозу. Об этом сообщает Daily Mirror.

«В подростковом возрасте я постоянно опускала рукава. Сейчас мне стало хуже: я вздрагиваю, если муж или дочь случайно касаются моих запястий», — боится женщина.

Виктория связывает свою фобию с операцией, которую ей делали на запястье в возрасте четырех лет. Требовалось удаление гигромы (доброкачественной кисты), которая образовалась на кисти девочки и мешала ее нормальной жизни.

Операция прошла успешно, однако причиной фобии стала процедура снятия швов. «Это были толстые хирургические швы. Я помню, как сильно их дергали, и мне приходилось смотреть в окно, чтобы отвлекаться», — вспоминает Виктория.

Сейчас женщина не может поворачивать ладони наверх и постоянно прячет запястья. Виктория чувствует дискомфорт во время занятий йогой, а также не сдает кровь, за что чувствует вину.

Имея фобию всю жизнь, Виктория переживает, что может привить комплексы своей дочери Фрее. «Я не хочу, чтобы она видела, как странно я к этому отношусь», — говорит обеспокоенная мать.

Опасения за будущее дочери побудили Викторию обратиться к гипнотерапевту. Специалист Дипти Тайт будет работать с женщиной, проведя с ней три гипнотических сеанса. Женщина хочет, чтобы запястья были обычной частью ее тела, и надеется, что гипнотерапия поможет ей справиться с фобией.

Ране сообщалось, что в Австралии родился ребенок с постоянной улыбкой на лице. Причиной стала аномалия развития ротовой полости.