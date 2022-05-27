Ребенок родился с постоянной улыбкой на лице из-за редкой болезни

Daily Mirror: в Австралии родилась постоянно улыбающаяся из-за редкого заболевания девочка

В Южной Австралии родилась девочка с редкой болезнью, из-за которой у нее с лица не сходит улыбка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Айла Саммер Муча родилась в декабре 2021 года с двусторонней макростомией (чрезмерно широкой ротовой щелью), причем у нее поражены обе стороны рта и лицо. Из-за аномалии развития ребенок испытывает проблемы с приемом пищи.

В результате макростомии девочка выглядит так, будто постоянно улыбается. По данным издания, в мире зарегистрировано всего 14 случаев двусторонней макростомии. Детям с таким заболеванием, как у Мучи, рекомендуется операция, помогающая обеспечить функционирование ротовой полости по мере взросления.

Ранее сообщалось, что родившийся без челюсти и подбородка житель США нашел любовь, женился и захотел стать диджеем. У 41-летнего сварщика Джозефа Уильямса редчайшее отклонение, которое называется орофациально-лицевой синдром.