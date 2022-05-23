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Родившийся без челюсти мужчина женился и решил стать диджеем

Daily Mail: мужчина без челюсти нашел любовь и захотел стать диджеем

Фото: Joseph Williams

Родившийся без челюсти и подбородка житель США нашел любовь, женился и захотел стать диджеем. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний сварщик Джозеф Уильямс родился с редчайшим отклонением, которое называется орофациально-лицевой синдром. У него нет нижней челюсти, он не может нормально есть, говорить и дышать.

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«Рождение ребенка без челюсти было шоком для моей матери. Она ждала двойню, но второй ребенок умер до родов. Когда мне было всего два дня, меня отвезли из Иллинойса в Чикаго, где провели множество операций. Мне установили кожные и костные трансплантаты, пытаясь воссоздать челюсть, но операция прошла неудачно, и мое тело отвергло их. Меня решили отдать на усыновление в другую семью. Детство было тяжелым, недуг причинял мне множество трудностей, но я старался не сдаваться», — рассказал мужчина.

Уильямс выучил язык жестов в два года. Сейчас он общается посредством языка жестов, пишет записки и пользуется телефоном. Мужчина питается, помещая размолотую еду в желудок через трубку. Дышит он тоже через трубку, вставленную в трахею. Уильямс не знает причин своей аномалии.

Он рассказал, что люди в страхе разбегались перед ним. Из-за травли он даже страдал от суицидальных мыслей, но в конце концов Уильямс не позволил недугу разрушить его жизнь. Он познакомился со своей женой Ванией, и сейчас счастлив в браке, любит путешествовать и общаться с людьми.

«Моя мечта — однажды стать диджеем. Иногда мне сложно общаться с людьми, но музыка — способ самовыражения», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ребенок в английском городе Бьюри, графство Большой Манчестер, родился «вывернутым наизнанку» из-за редкого заболевания. Кишечник ребенка был снаружи его тела.

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Алиса Дмитриева
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