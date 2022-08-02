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Российские предприятия стали активнее портить землю

FinExpertiza: негативное воздействие предприятий на почву увеличилось на 25 процентов

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

За 2021 год российские промышленные предприятия в сравнении с 2020-м на 25 процентов увеличили негативное воздействие на почву. О том, что они стали активнее нарушать землю, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

На основе данных Росприроднадзора в компании подсчитали, что в 2021 году предприятия нарушили состояние 195,2 тысячи гектаров земли. Больше всего участков пострадали во время разработки месторождение полезных ископаемых. Наибольший ущерб причинили землям в Забайкальском крае, где за год в негодность пришло 42,6 тысячи гектаров. Вторую строчку рейтинга занял Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 27,6 тысячи гектаров. Топ-3 списка замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ — нарушенными оказались 14,4 тысячи гектаров.

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При этом в стране также проводили восстановительные работы. За год удалось рекультивировать 139,8 тысячи гектаров — на 30,9 процента больше, чем в 2020 году. Больше всего земель восстановили в Забайкальском крае — 40 тысяч гектаров. Ниже в списке расположились Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где рекультивировали 22,9 тысячи и девять тысяч гектаров соответственно.

В ноябре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы промышленных предприятии в России будут обязаны работать по-новому — ликвидировать накопленный экологический вред, причиненный окружающей среде. В список не попали горные выработки, буровые скважины и объекты, связанные с использованием недр.

Нина Ташевская
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