Треть россиян посчитали Солнце вращающимся вокруг Земли

ВЦИОМ: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Более трети россиян — 35 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — считают, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ — что именно планета вращается вокруг звезды — озвучил 61 процент опрошенных, остальные затруднились дать ответ. Результаты исследования о распространенности научных заблуждений приведены на сайте организации.

Также респондентов просили оценить утверждение о том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Согласились с этим 12 процентов опрошенных. Правильный ответ «нет» дали 69 процентов респондентов. Затруднились с ответом 19 процентов.

Большинство респондентов (85 процентов) в курсе, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Однако, 7 процентов россиян согласились с этим ошибочным мнением.

Пятая часть опрошенных (21 процент) полагает, что первобытные люди жили в то же время, что и динозавры. Две трети респондентов (66 процентов) знают, что это нет так.

Фактически разделились мнения респондентов по вопросам о продуктах с ГМО. Так, 44 процента согласны с тем, что они вызывают рак, 35 процентов ответили отрицательно. Еще 21 процент опрошенных затруднился с ответом.

Больше половины опрошенных (55 процентов) не верят, что такие продукты способны победить голод на планете, 32 процента придерживаются противоположной точки зрения, еще 13 процентов затруднились с ответом.

По итогам опроса ВЦИОМ выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21 процента он невысокий, у 44 процентов — средний, у 35 процентов — высокий.

Ранее сообщалось, что романтиков в России за последние 10 лет стало меньше. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob. Как обнаружили аналитики, россияне стали меньше верить в любовь с первого взгляда. Только половина опрошенных допустила возникновения сильных чувств в момент знакомства (51 процент). Это гораздо меньше, чем 10 лет назад, когда в любовь с первого взгляда верили семеро из 10 участников опроса.