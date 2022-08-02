Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Треть россиян посчитали Солнце вращающимся вокруг Земли

ВЦИОМ: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Фото: Kevin Arne / Unsplash

Более трети россиян — 35 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — считают, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ — что именно планета вращается вокруг звезды — озвучил 61 процент опрошенных, остальные затруднились дать ответ. Результаты исследования о распространенности научных заблуждений приведены на сайте организации.

Также респондентов просили оценить утверждение о том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Согласились с этим 12 процентов опрошенных. Правильный ответ «нет» дали 69 процентов респондентов. Затруднились с ответом 19 процентов.

Большинство респондентов (85 процентов) в курсе, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Однако, 7 процентов россиян согласились с этим ошибочным мнением.

Пятая часть опрошенных (21 процент) полагает, что первобытные люди жили в то же время, что и динозавры. Две трети респондентов (66 процентов) знают, что это нет так.

Фактически разделились мнения респондентов по вопросам о продуктах с ГМО. Так, 44 процента согласны с тем, что они вызывают рак, 35 процентов ответили отрицательно. Еще 21 процент опрошенных затруднился с ответом.

Больше половины опрошенных (55 процентов) не верят, что такие продукты способны победить голод на планете, 32 процента придерживаются противоположной точки зрения, еще 13 процентов затруднились с ответом.

По итогам опроса ВЦИОМ выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21 процента он невысокий, у 44 процентов — средний, у 35 процентов — высокий.

Ранее сообщалось, что романтиков в России за последние 10 лет стало меньше. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob. Как обнаружили аналитики, россияне стали меньше верить в любовь с первого взгляда. Только половина опрошенных допустила возникновения сильных чувств в момент знакомства (51 процент). Это гораздо меньше, чем 10 лет назад, когда в любовь с первого взгляда верили семеро из 10 участников опроса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
На Украине изменили порядок службы для иностранных наемников
Врач дал советы для поддержания иммунитета
Китай пообещал лишить сепаратистов шансов на независимость Тайваня
Россияне массово отказались от привычных расходов на отпуск
Конкурент России поставил рекорд по экспорту нефти
Треть россиян посчитали Солнце вращающимся вокруг Земли
Американский спецборт вылетел не в сторону Тайваня
Бритни Спирс в мини-платье вновь смутила поклонников танцем
В Подмосковье раскрыли дело об исчезновении человека и продаже его квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.