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Россияне стали меньше верить в любовь с первого взгляда

SuperJob: мужчины в России верят в любовь с первого взгляда больше женщин

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Романтиков в России за последние десять лет стало меньше, показывают данные опроса сервиса SuperJob. Его результаты приводит «Газета.ру».

Как обнаружили аналитики, россияне стали меньше верить в любовь с первого взгляда. Только половина опрошенных допустила возникновения сильных чувств в момент знакомства (51 процент). Это гораздо меньше, чем десять лет назад, когда в любовь с первого взгляда верили семеро из 10 участников опроса.

Кроме того, оказалось, что мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще, чем женщины — 55 процентов мужчин против 44 процентов женщин. Респонденты старше 45 лет заявляли о вере в это чувство чаще россиян моложе 34 лет (56 процентов и 47 процентов соответственно).

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О том, что когда-либо приходилось испытывать любовь с первого взгляда, заявили 40 процентов опрошенных. У 11 процентов пока нет такого опыта, а 32 процента в любви с первого взгляда сомневаются и уверены, что для такого чувства нужно узнать друг друга лучше.

Опрос проводился в преддверии Дня семьи, любви и верности, который России отмечают 8 июля.

Ранее основатель турагентства Family Dreamtrip Анна Верас назвала Санкт-Петербург лучшим направлением России для отдыха вдвоем. «Здесь можно сходить в местный планетарий, посмотреть разведение Поцелуева моста и прогуляться вдвоем по местным паркам: Михайловскому, Летнему и Центральному на Елагином острове», — рассказала эксперт.

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Александра Лисица
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