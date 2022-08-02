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В Европе нашли способ заменить российский газ

Итальянская Eni планирует построить новую платформу СПГ в Мозамбике

Фото: Jens Büttner / dpa / Globallookpress.com

Итальянская энергетическая компания Eni нашла способ заменить российский газ для Европы и планирует построить вторую платформу по производству сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Мозамбика. Как сообщает Bloomberg, завод могут построить менее чем за четыре года, с его помощью можно будет диверсифицировать поставки топлива.

Предполагается, что новая платформа может появиться на базе уже существующей Coral-Sul FLNG стоимостью 7 миллиардов долларов. Она находится у северного побережья Мозамбика, экспортные поставки с нее должны начаться уже в этом году. Европейские страны ищут новые источники поставок газа на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за происходящего на Украине и сокращения поставок со стороны России в ответ на западные санкции.

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Сама Eni недавно заявляла, что собралась полностью отказаться от российского газа к 2025 году. В минувшие годы Eni импортировала 20 миллиардов кубометров газа из России. Предполагается, что продвигаемые в настоящее время инициативы позволят за два года заместить этот объем на 100 процентов.

Компания заключает новые соглашения на поставку газа, в том числе с Алжиром, Египтом и Конго. Ищет она дополнительные возможности и в других странах присутствия, таких как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия.

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Платон Щукин
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