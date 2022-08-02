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ВВС Тайваня взяли самолет спикера Пелоси на сопровождение

Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение самолет спикера Пелоси
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Ann Wang / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня встретили самолет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который направляется в аэропорт Тайбэя, и взяли его на сопровождение до места посадки. Об этом сообщает телеканал CNN 18.

Ранее в МИД Тайваня подтвердили информацию о визите Пелоси и уточнили, что она прибудет на остров около 10 часов вечера по местному времени (17:00 мск).

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

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Дмитрий Сотак
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