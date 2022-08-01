Китай сделал последнее предупреждение в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Представитель МИД Китая Лицзянь: визит Пелоси приведет к «вопиющим последствиям»

Если визит спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки», пишет Reuters.

Последнее предупреждение в связи с визитом американского политика было сделано в ходе брифинга МИД Китая. Официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь подчеркнул, что из-за статуса Пелоси как третьего по значимости человека в американском правительстве ее визит на Тайвань приведет к «вопиющим последствиям».

Ранее с подобными заявлениями выступал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями.

30 июля Пелоси вылетела из США в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях официального турне. В СМИ высказывались предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.