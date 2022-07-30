Пелоси вылетела из США в Азию

Борт Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы в Мэриленде и держит курс на Азиатский регион

Правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, покинул авиабазу в Мэриленде и взял курс на Азиатский регион. Согласно данным сайта Flightradar, Boeing C-40C вылетел с базы Эндрюс, однако конечная точка маршрута пока остается неизвестной.

В СМИ высказываются предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп посоветовал Пелоси не посещать Тайвань, заявив, что такой поступок усугубит противоречия с материковым Китаем.

На фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань военно-морские силы (ВМС) КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения будут проходить в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань.