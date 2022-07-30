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Трамп посоветовал Пелоси не посещать Тайвань

Трамп предупредил Пелоси, что ее поездка на Тайвань усугубит противоречия с Китаем

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп указал, что планируемая поездка спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с материковым Китаем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Reuters.

«Она сделает только хуже», — предупредил политик. Он предположил, что цель визита Пелоси заключается в том, чтобы «создать проблем и заработать денег».

На фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань, военно-морские силы (ВМС) КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения будут проходить в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань.

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Марина Совина
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