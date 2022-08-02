Минсельхоз заверил в отсутствии дефицита чая на российском рынке

Минсельхоз заверил, что российскому рынку не грозит дефицит чайной продукции

Минсельхоз России заверил, что российскому рынку не грозит дефицит чайной продукции. Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что рынок страны полностью обеспечен чайной продукцией. В ведомстве добавили, что уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая, а создаст возможности для развития российских производителей. По данным ассоциации «Росчайкофе», основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом, а их мощности позволяют обеспечивать потребности россиян в полном объеме.

Международная чайная компания Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».