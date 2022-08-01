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В России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond

Mash узнал, что чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут продаваться в России

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут продаваться в России, так как владелец брендов — международная чайная компания Ekaterra — принял решение о прекращении своей деятельности на территории страны, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна.

В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке.

В соответствии с трудовым законодательством России, все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме, подчеркнули в компании. Как узнало издание Mash, сотрудникам завода по производству чая в Санкт-Петербурге объявили, что предприятие ликвидируют, а штат сократят.

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Ранее Ekaterra управлял Unilever, однако после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности с логистикой. По этой причине компанию продали люксембургскому инвестфонду за 4,5 миллиарда евро. Фабрика по производству бытовой химии и косметики Unilever в России продолжит работать в штатном режиме. В марте 2022-го компания сообщила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в стране, но продолжит производить товары первой необходимости. 

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Софья Ермакова
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