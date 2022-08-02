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На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся траулер

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Адмиралтейский верфях в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода, передает РИА Новости.

«Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — объяснил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его источник. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Ранее в селе Озерки Тальменского района Алтайского края пенсионерка с двумя внучками четырех и семи лет заживо сгорели при пожаре в частном доме. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования. На место происшествия выезжала прокурор Тальменского района Елена Алтухова.

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Никита Абрамов
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