На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся траулер

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер

На Адмиралтейский верфях в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода, передает РИА Новости.

«Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — объяснил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его источник. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Ранее в селе Озерки Тальменского района Алтайского края пенсионерка с двумя внучками четырех и семи лет заживо сгорели при пожаре в частном доме. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования. На место происшествия выезжала прокурор Тальменского района Елена Алтухова.