США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

Politico: США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Афганистане

США ликвидировали в Афганистане лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, операцию провело Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В ближайшие часы американский президент Джо Байден выступит с речью и расскажет о ее итогах, отмечается в материале. Другие подробности не приводятся.

В июне представители «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» (АКИС, ячейка запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида») пригрозили Индии волной терактов с привлечением смертников в ответ на высказывания властей экс-представителя правящей консервативной партии «Бхаратия Джаната» в адрес пророка Мухаммеда. Группировка предупредила, что под ударом окажутся Нью-Дели и Мумбаи, а также штаты Уттар-Прадеш и Гуджарат.