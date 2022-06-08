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«Аль-Каида» пригрозила Индии терактами

«Аль-Каида» пригрозила отправить в Индию смертников из-за высказываний в адрес пророка

Фото: Naveen Sharma / Globallookpress.com

Представители «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» (АКИС, ячейка запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида») пригрозили Индии волной терактов с привлечением смертников в ответ на высказывания властей экс-представителя правящей консервативной партии «Бхаратия Джаната» в адрес пророка Мухаммеда. Как уточняет RT, в опубликованном заявлении группировка предупредила, что под ударом окажутся Нью-Дели и Мумбаи, а также штаты Уттар-Прадеш и Гуджарат.

Террористы добавили, что готовы использовать в качестве смертников детей, чтобы добраться до индийских политиков, проживающих в защищенных комплексах. В правительстве Индии отметили, что серьезно относятся к угрозам террористов, в связи с этим полиция указанных штатов переведена в состояние повышенной готовности.

Уточняется, что гнев ячейки «Аль-Каиды» и представителей ряда других террористических группировок вызвали высказывания бывшего представителя «Бхаратия Джаната» Нипур Шармы о пророке Мухаммеде и его жене Аише, прозвучавшие в ходе дебатов по национальному телевидению 26 мая. Видеозапись с заявлениями Шармы позже стала вирусной и спровоцировала критику со стороны мусульман, расценивших слова экс-представителя партии как богохульство.

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Издание NDTV указывает, что на фоне скандала 3 июня в городе Канпур в штате Уттар-Прадеш вспыхнули беспорядки. В ходе жестких стычек были ранены более 40 человек. В связи с этим представители партии «Бхаратия Джаната» дистанциировались от высказываний Шармы и сняли ее с занимаемой должности. Политсила отстранила и главу пресс-службы «Бхаратия Джаната» в Нью-Дели Навина Кумара Джиндала, чьи скандальные посты в Twitter об исламе также спровоцировали общественный резонанс.

5 июня Шарма принесла публичные извинения в Twitter, отметив, что не хотела задеть чувства верующих. 37-летняя экс-представитель партии призналась, что ее слова стали ответом на неоднократно звучавшие в ходе дебатов оскорбления в адрес индуистского бога.

Тем не менее в Twitter завирусился хэштег #ShameOnBJP, в то время как страна оказалась вовлечена в дипломатический скандал. Представители ряда стран, в числе которых Индонезия, ОАЭ, Мальдивы, Иордания, Бахрейн, Ливия, Катар, Кувейт, Иран, Саудовская Аравия, Оман и Афганистан, резко осудили прозвучавшие высказывания.

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Варвара Кошечкина
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