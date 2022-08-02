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В России сравнили переданные Украине VAB с российскими БТР-80

«Российская газета»: переданные Украине французские VAB уступают БТР-80 по огневой мощи

Фото: Richard W. Jones Jr., U.S. Army / Wikimedia

Украинские военные получили французские бронетранспортеры VAB, которые уступают БТР-80 по огневой мощи. Французскую машину сравнили с российским бронетранспортером в публикации «Российской газеты».

Отмечается, что у БТР-80 и двухосного VAB сравнимая боевая масса, но российский бронетранспортер с колесной формулой 8х8 дает преимущества при движении по пересеченной местности, а также преодолении траншей и рвов. При этом у французской машины выше запас хода и максимальная скорость на шоссе.

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К преимуществам БТР-80 отнесли защищенность и огневую мощь. Лобовая часть российской машины может выдержать попадание пуль калибра 12,7 миллиметра, а бронирование VAB обеспечивает защиту только от пуль калибра 7,62 миллиметра.

Базовая версия VAB получила открытую турель с пулеметом калибра 12,7 миллиметра, а БТР-80 несет спаренную установку с 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ в закрытой башне. Также на основе БТР-80 создали модернизированные машины, которые оснащают автоматической пушкой.

В июле «Уралвагонзавод» сообщил о передаче Министерству обороны России партии модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, которые получили боевое отделение БТР-82А.

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Даниил Иринин
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