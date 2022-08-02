В России назвали неизбежной дипломатическую войну между Китаем и США

Депутат Морозов: дипломатическая война КНР и США неизбежна после визита Пелоси на Тайвань

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война между Китаем и США неизбежна. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США ускоряют презентацию новой стратегии Китая по Тайваню. «Думаю, дипломатическая война неизбежна! Мы в преддверии новой стратегии КНР по Тайваню. США ускорят ее публичную презентацию», — отметил он.

Морозов подчеркнул, что данный вопрос в отношениях сторон перешел в «формат дуэли», в котором КНР придется «стрелять», поскольку иначе это воспримется мировым сообществом как геополитический провал.

«Если Китай "не стреляет", то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство и даже не как стремление к миру. Это будет геополитический провал», — заявил депутат.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

