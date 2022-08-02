Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали неизбежной дипломатическую войну между Китаем и США

Депутат Морозов: дипломатическая война КНР и США неизбежна после визита Пелоси на Тайвань
Олег Морозов

Олег Морозов . Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война между Китаем и США неизбежна. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США ускоряют презентацию новой стратегии Китая по Тайваню. «Думаю, дипломатическая война неизбежна! Мы в преддверии новой стратегии КНР по Тайваню. США ускорят ее публичную презентацию», — отметил он.

Морозов подчеркнул, что данный вопрос в отношениях сторон перешел в «формат дуэли», в котором КНР придется «стрелять», поскольку иначе это воспримется мировым сообществом как геополитический провал.

«Если Китай "не стреляет", то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство и даже не как стремление к миру. Это будет геополитический провал», — заявил депутат.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Бывший футбольный фанат раскрыл правила приема в банду хулиганов
Тактаров оценил оскорбления в адрес россиян от американского бойца UFC
В МИД рассказали о последствиях гибридной войны против России
В России назвали неизбежной дипломатическую войну между Китаем и США
Тайваню предрекли масштабный кризис после отъезда Пелоси
США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными
Названы сроки снижения цен на продукты в российских магазинах
США отказались бряцать оружием перед Китаем
Китай призвал США снять все незаконные санкции с Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.