В России назвали неизбежной дипломатическую войну между Китаем и США
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война между Китаем и США неизбежна. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, США ускоряют презентацию новой стратегии Китая по Тайваню. «Думаю, дипломатическая война неизбежна! Мы в преддверии новой стратегии КНР по Тайваню. США ускорят ее публичную презентацию», — отметил он.
Морозов подчеркнул, что данный вопрос в отношениях сторон перешел в «формат дуэли», в котором КНР придется «стрелять», поскольку иначе это воспримется мировым сообществом как геополитический провал.
«Если Китай "не стреляет", то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство и даже не как стремление к миру. Это будет геополитический провал», — заявил депутат.
Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.