Президент Украины Зеленский встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Польшу за помощь с вооружением, в частности за поставку самоходных гаубиц Krab.

Он также выразил благодарность польским властям и народу за поддержку Украины и законодательные инициативы, направленные на помощь переехавшим в Польшу украинцам. Глава государства напомнил, что Киев принял аналогичный закон об особых гарантиях для поляков.

Глава МИД Польши прибыл в Киев 2 августа. В ходе визита он также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.