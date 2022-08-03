Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Луганский танкист заявил о готовности уничтожать американские «Абрамсы»

Танкист батальона ЛНР «Август» заявил, что готов уничтожать американские «Абрамсы»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Танкист батальона Луганской народной республики (ЛНР) «Август» заявил, что готов встретить на поле боя и уничтожить немецкие и американские танки, в том числе «Абрамсы». Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, украинские войска теряют много техники. «Мы сами видим трофеи, захваченные и подбитые их машины», — отметил танкист.

Говоря о поставках западного вооружения Киеву, военнослужащий заявил, что готов встретиться с новым противником на поле боя. Собеседник агентства признался, что служит в танковых войсках уже семь лет, но каждый день узнает что-то новое о своей машине. Поэтому он не понимает, на что рассчитывает украинское командование, ведь от профессионализма танкового экипажа зависит исход боя. У украинских военных, уверен он, будет мало времени освоить новую технику.

«С "Абрамсом" как бы воевал? Скоростью и маневренностью. Попаданием точным… Слава богу, пристреляны», — заявил танкист, добавив, что российские танки гораздо более маневренные и обладают лучшей проходимостью, особенно на сырой почве, которая ожидается осенью.

В конце июля на Украине сообщили о прибытии польских танков PT-91 Twardy. Они представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Китай начал вводить ограничения против Тайваня из-за визита Пелоси
В Совете Федерации сравнили визит Пелоси на Тайвань с поездкой Нуланд на Майдан
Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги
Предложен новый способ выявления глаукомы на ранней стадии
В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Врач назвала единственный метод ранней диагностики рака матки
Женщина и ребенок погибли в аварии с мотоблоком с прицепом в российском регионе
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Стало известно новое название Coca-Cola в России
Обманувших дольщиков на сотни миллионов рублей россиян арестовали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.