Танкист батальона ЛНР «Август» заявил, что готов уничтожать американские «Абрамсы»

Танкист батальона Луганской народной республики (ЛНР) «Август» заявил, что готов встретить на поле боя и уничтожить немецкие и американские танки, в том числе «Абрамсы». Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, украинские войска теряют много техники. «Мы сами видим трофеи, захваченные и подбитые их машины», — отметил танкист.

Говоря о поставках западного вооружения Киеву, военнослужащий заявил, что готов встретиться с новым противником на поле боя. Собеседник агентства признался, что служит в танковых войсках уже семь лет, но каждый день узнает что-то новое о своей машине. Поэтому он не понимает, на что рассчитывает украинское командование, ведь от профессионализма танкового экипажа зависит исход боя. У украинских военных, уверен он, будет мало времени освоить новую технику.

«С "Абрамсом" как бы воевал? Скоростью и маневренностью. Попаданием точным… Слава богу, пристреляны», — заявил танкист, добавив, что российские танки гораздо более маневренные и обладают лучшей проходимостью, особенно на сырой почве, которая ожидается осенью.

В конце июля на Украине сообщили о прибытии польских танков PT-91 Twardy. Они представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1.