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Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами

Диетолог Гинзбург заявил, что арбузы с нитратами могут снижать давление

Фото: Floh Maier / Unsplash

Арбузы с нитратами могут снижать давление, уверен врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Пользу этого плода для здоровья сосудов он объяснил россиянам в интервью для Ura.ru.

По словам Гинзбурга, многие производители стремятся собрать урожай арбузов раньше времени и используют нитраты для более быстрого созревания бахчевых. Если человек съест арбуз с избыточным содержанием таких веществ, то может получить отравление с неприятными последствиями в виде тошноты и рвоты. «Отравление не специфичное и проходит довольно быстро», — пояснил врач.

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Однако нитраты в умеренном количестве не так опасны, как принято считать, уточнил Гинзбург. В организме человека они преобразуются в особое соединение — монооксид азота, которое, как отметил врач, способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

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Елена Матвиенко
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