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Диетолог назвала самые полезные ягоды для пожилых людей

Диетолог Соломатина: черешня помогает заснуть, а черника может защитить от катаракты

Фото: unsplash

Черника может защитить от катаракты, а черешня помогает заснуть, уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Другие самые полезные ягоды для здоровья пожилых и не только людей она назвала в интервью для «Москва-24».

По словам Соломатиной, ягоды могут стать отличным средством для профилактики многих заболеваний. Например, черника, ежевика, клюква, брусника и клубника содержат антиоксиданты, которые замедляют окислительные процессы в организме и поэтому предотвращают старение.

Употребление облепихи в пожилом возрасте, уверена диетолог, поможет избежать раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, а также предотвратить онкологические заболевания.

В крыжовнике, как отметила Соломатина, много янтарной кислоты, которая способствует более быстрому протеканию метаболических процессов. «А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, поскольку содержат натуральный мелатонин», — добавила она.

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Кроме того, диетолог заявила, что малина содержит в составе ацетилсалициловую кислоту, которая разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, а черника помогает в профилактике катаракты и глаукомы. Она подчеркнула, что в день достаточно съедать всего полстакана ягод, чтобы обеспечить организм необходимыми полезными веществами. В заключение Соломатина предупредила, что при наличии проблем с ЖКТ перед употреблением ягод лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала вредные продукты для завтрака. Она отметила, что для первого приема пищи не рекомендуются хлопья и быстрые завтраки, так как они не насыщают организм надолго.

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Елена Матвиенко
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