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В Азии цены на газ взлетели почти в 10 раз

Nikkei: за последние годы цены на СПГ в Азии поднялись почти в 10 раз

Фото: Issei Kato / Reuters

Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии взлетели за последние годы почти в 10 раз из-за опасений по поводу жесткой конкуренции в ближайшие годы, пишет газета Nikkei.

До 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии были около пяти долларов за один миллион BTU (британская тепловая единица). Однако индекс JKM, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, 27 июля вырос до 52 долларов за один миллион BTU. Это притом что традиционно спрос на топливо достигает пика зимой, а летом цены на газ падают.

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Из-за снижения поставок из России азиатские импортеры СПГ вынуждены поднимать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Ранее сообщалось, что крупнейшие импортеры СПГ в Азии начали скупать топливо на зиму. Покупатели стали подстраховываться на случай возможного скачка мировых цен или обострения дефицита топлива.

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Платон Щукин
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