Байден сдал пятый положительный тест на COVID-19

Президент США Байден сдал пятый подряд положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден, который соблюдает карантин из-за недавнего заражения COVID-19, сдал положительный тест пятый день подряд. Отчет лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора доступен на сайте Белого дома.

По словам О'Коннора, глава государства чувствует себя хорошо, у него не наблюдается повышенная температура. 79-летнего Байдена все еще мучает небольшой кашель, однако приступы случаются реже, чем накануне, отметил врач.

«Его температура, пульс, артериальное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются полностью нормальными. Его легкие остаются чистыми», – заявил специалист, добавив, что Байден продолжит соблюдать режим самоизоляции.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин.