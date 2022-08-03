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Минобороны сообщило о занятой украинскими военными больнице в Полтавской области

Минобороны России: ВСУ выгнали пациентов районной больницы в Кобеляках и заняли здание

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Кобеляки в Полтавской области выгнали всех пациентов районной больницы и заняли здание, сообщает РИА Новости.

«В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — заявил представитель Минобороны России.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказал о полученных мирной жительницей ранениях в ходе обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Кроме того, власти призвали жителей оставаться дома и не выходить без лишней надобности.

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Марина Совина
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