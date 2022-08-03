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В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле ВСУ

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале рассказал о полученных мирной жительницей ранениях из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. "Ленты.ру") нанесли удар по Петровскому району Донецка, на улице Петровского ранена женщина», — сказано в сообщении.

Кроме того, власти призвали жителей оставаться дома и не выходить без лишней надобности.

Ранее сообщалось, что полковнику Народной милиции ДНР, командиру реактивного артиллерийского дивизиона Ольге Качуре под позывным Корса посмертно присвоили почетное звание героя республики «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите республики.

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Марина Совина
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