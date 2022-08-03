В Госдуме предложили сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN

Депутат Госдумы Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми сервисов VPN. Такое мнение она выразила в ходе полемики с телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире его программы на телеканале «Россия 1».

На слова Бутиной о необходимости блокировки YouTube Соловьев возразил, что в таком случае «детей мы потеряем». Бутина предложила взамен рекомендовать им читать книги.

«Не будут они читать книги! Они поставят VPN. Потому что практика "Поезд, стой! Раз-два!" не работает, если ты не можешь им предложить более качественный продукт», — сказал Соловьев.

После этого Бутина предложила сажать в тюрьму родителей, чьи дети используют VPN, если они не в состоянии ограничить своих детей.

Позже, комментируя это в своем Telegram-канале, она предложила еще раз пересмотреть их полемику с телеведущим, отметив, что ее слова о необходимости сажать в тюрьму родителей, чьи дети используют VPN, были вырваны из контекста.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается.

В июле сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала корпорацию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением сервиса на рынке и обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей. В службе уточнили, что Google должна будет заплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.