Питавшаяся кошачьим кормом студентка разбогатела и раскрыла секрет своего успеха

Питавшаяся кошачьим кормом британка Грин зарегистрировалась в соцсети Bloc и разбогатела

Жительница Лондона Сара Грин вынуждена была питаться кошачьим кормом в студенческие годы, после чего нашла способ разбогатеть. Свой секрет успеха она раскрыла в интервью Daily Star.

Сообщается, что во время учебы на факультете психологии студентка периодически ела консервы для животных, воровала гель для душа у соседей по квартире и даже подстригла волосы ради экономии. «Я покупала макароны за 29 пенсов (около 20 рублей) и чипсы с солью. Мне едва хватало средств даже на это. В нашу квартиру часто ходил кот, и подруги покупали ему консервированного лосося. Когда у меня не было еды, я пробиралась на кухню и съедала содержимое банки», — призналась Грин.

Однажды собеседница издания наткнулась на бесплатную соцсеть Bloc, которая платит своим пользователям криптовалюту на посещение ресторанов и баров Лондона. Отмечается, что британка зарегистрировалась в ней ради эксперимента.

«Я постепенно начала ходить в разные заведения, заказывая безалкогольные коктейли и наблюдая за работой. Через несколько недель мой криптовалютный счет стал расти, чего я даже не ожидала. Я стала относиться к этому серьезнее, посещала все больше мест. За пару месяцев я заработала больше пяти тысяч фунтов стерлингов (около 369 тысяч рублей) и потратила их на улучшение качества жизни: ела в лучших ресторанах, посещала салоны красоты, купила косметику», — поделилась героиня материала.

В июле жительница Джорджии, США, Миара Эмони рассказала о том, как освоила технику наращивания ресниц и стала миллионершей. Окончив курс, девушка начала применять свои умения на практике в родном городе Атланте, где затем открыла бьюти-студию. «Мой образ жизни сильно изменился. Я наконец смогла купить себе хорошую машину. Кроме того, я всегда мечтала об обуви Chanel и теперь могу себе ее позволить», — призналась она.