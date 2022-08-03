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Стало известно о состоянии Чубайса

ТАСС: состояние экс-главы «Роснано» Чубайса остается стабильным, ухудшений нет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Состояние бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса остается стабильным, ухудшений здоровья нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Ситуация у Анатолия Борисовича стабильная, ухудшения здоровья нет», — сказал собеседник агентства, уточнив, что пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, способствующую улучшению состояния.

31 июля стало известно о госпитализации бывшего главы «Роснано». Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.

3 августа журналистка Ксения Собчак показала фото госпитализированного Чубайса и уточнила, что у него частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, а также не закрывается глаз. Кроме того, он напомнила, что у политика подтвержденный синдром Гийена — Барре.

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Никита Абрамов
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