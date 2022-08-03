Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швейцарии принятие санкций против России назвали противоречащим конституции

Партия UDC назвала принятие Швейцарией санкций против России противоречащим конституции

Фото: Tobias Steinmaurer / imago-images.de / Globallookpress.com

Принятие правительством Швейцарии санкций против России противоречит конституции. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Андреа Зомер, его цитирует РИА Новости.

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сообщил политик.

3 августа стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российского золота. Швейцария вводит дополнительные санкции против России в соответствии с последними ограничениями ЕС в отношении золотых резервов. Меры вступают в силу 3 августа.

Кроме того, Швейцария ввела санкции в отношении российского Сбербанка, следует из сообщения на сайте Федерального совета государства. «Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — заморожены, ему запрещается предоставлять финансирование, экономические ресурсы или технические услуги», — уточняется в публикации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Ведущий «России 1» не увидел причин смущаться из-за показа гей-порно в эфире
Осужденный за изнасилование хоккеист из США высказался о выступлениях в России
Пелоси рассказала о планах США по Тайваню
В Швейцарии принятие санкций против России назвали противоречащим конституции
В России появится аналог советских магазинов «Березка»
Азербайджан потребовал полного разоружения армии Нагорного Карабаха
Россиянин зарезал сожительницу из ревности
Киты-убийцы потопили лодку с пятью пассажирами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.