В Швейцарии принятие санкций против России назвали противоречащим конституции

Партия UDC назвала принятие Швейцарией санкций против России противоречащим конституции

Принятие правительством Швейцарии санкций против России противоречит конституции. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Андреа Зомер, его цитирует РИА Новости.

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сообщил политик.

3 августа стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российского золота. Швейцария вводит дополнительные санкции против России в соответствии с последними ограничениями ЕС в отношении золотых резервов. Меры вступают в силу 3 августа.

Кроме того, Швейцария ввела санкции в отношении российского Сбербанка, следует из сообщения на сайте Федерального совета государства. «Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — заморожены, ему запрещается предоставлять финансирование, экономические ресурсы или технические услуги», — уточняется в публикации.