В США продадут ранчо семьи Уолта Диснея

В штате Вайоминг на продажу выставили ранчо, которым владела семья мультипликатора Диснея

В США выставили на продажу ранчо, которым до 1980-х годов владела семья всемирно известного мультипликатора Уолта Диснея. За объект попросили более 70 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Ранчо площадью более чем две тысячи гектаров находится в штате Вайоминг недалеко от города Джэксон. Новому владельцу придется заплатить 71 миллион долларов (более 4,2 миллиарда рублей). Семья Диснея продала владение в 1980-х годах компании, связанной с промышленником Стивеном Гордоном.

На территории находится главный дом с пятью спальнями, а также несколько гостевых построек и здание для персонала. Участок окружен горами и лесом. «Ранчо окружено дикой природой, это удивительно уединенное место», — рассказал агент по недвижимости Джим Тейлор.

В мае 2020 года в калифорнийском Палм-Спрингс продали резиденцию, где когда-то жил Уолт Дисней. Здание было построено в 1962 году, и аниматор с супругой провели в нем остаток жизни. Стоимость сделки составила больше миллиона долларов.