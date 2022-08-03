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Россиянина переехали автомобилем во время массовой драки

В Бурятии мужчину переехали автомобилем во время массовой драки

Кадр: телеграм-канал «Babr Mash»

В Бурятии 30-летнего мужчину переехали на машине во время массовой драки. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, происшествие случилось в Горячинске. Ночью семеро друзей поссорились с двумя прохожими из-за того, что те оказывали знаки внимания их подругам. После этого компания начала избивать оппонентов, а затем участник драки сел в авто и переехал одного из мужчин.

Россиянину удалось выжить. Медики диагностировали у него несколько ушибов и ранение головы.

Ранее стало известно, что в Дербенте произошла массовая драка между подростками, трое несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб.

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Екатерина Власова
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