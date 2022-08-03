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Джиган расцеловал фото Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes

Рэпер Джиган расцеловал фото жены Самойловой на подаренном ею минивэне Mercedes

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на преподнесенный ею роскошный подарок в честь его 37-летия. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница опубликовала видео, в котором показала поздравление для мужа. На размещенных кадрах музыкант выходит из дома на ковровую дорожку, где его встречают жена и дети в футболках с его фотографиями. В конце ролика позади членов семьи раздвигается заранее установленный стенд, за которым стоит презент Самойловой.

Выяснилось, что знаменитость подарила Джигану автомобиль немецкой марки Mercedes черного цвета. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.

В августе 2021 года Оксана Самойлова показала подготовку дочерей к учебе в элитной частной школе. Предпринимательница опубликовала ролик, в котором рассказала, как водила десятилетнюю Ариелу и шестилетнюю Лею в салон красоты на маникюр. По информации издания Super.ru, обе девочки отправятся учиться в частную школу Russian International School в Барвихе.

Майя Пономаренко
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