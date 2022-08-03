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Раскрыт простой способ приготовления яйца без духовки и сковороды

Daily Mail: женщина поделилась простым способом приготовить яйцо в микроволновке

Пользовательница TikTok Касандра (@akakasandra) раскрыла простой способ приготовить яйцо без использования духовки и сковороды. На ее совет обратило внимание издание Daily Mail.

В начале видео женщина смазала бумажную тарелку маслом и разбила на нее яйцо. Она пояснила, что для этих целей можно использовать как растительное, так и сливочное масло.

После этого Касандра накрыла яйцо другой бумажной тарелкой и на 50 секунд поставила в микроволновку. «И ваше идеальное яйцо готово», — заключила она.

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Любителям яиц вкрутую женщина рекомендует добавить к времени готовки десять секунд. Если же нужен мягкий желток, то время приготовления нужно сократить.

Видео стало вирусным и набрало более семи миллионов просмотров. Некоторые пользователи в комментариях похвалили простой способ приготовления яйца, другие не оценили его. «Я думала, приготовление яиц в микроволновке — плохой способ», — написала одна из пользовательниц. «Я сейчас полицию вызову», — пошутил другой. Некоторые пользователи отметили, что этот способ идеально подходит студентам, которые живут в общежитии и не имеют возможности готовить.

Приготовление яиц в микроволновой печи считается безопасным, но важно всегда использовать подходящие контейнеры и не готовить яйца в скорлупе при высоких температурах и в течение длительного периода времени, иначе они могут взорваться.

Ранее сообщалось, что канадский повар Ясмин Альсавваф раскрыла секрет приготовления идеальной яичницы. Она посоветовала разбивать яйца в миску и лишь затем выливать ее содержимое на сковороду.

Алиса Дмитриева
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