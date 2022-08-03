Россия выдала Чехии серийного вора из Казахстана

Россия экстрадировала в Чехию серийного вора из Казахстана: мужчина был заочно осужден на три года лишения свободы в Чехии еще в 2018 году и был выдан, несмотря на усложнившиеся международные отношения. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным Волк, передача гражданина Республики Казахстан Башира Гадаборшева в Чешскую Республику состоялась в среду, 3 августа, в пункте пропуска Светогорск — Иматра. Скрывшийся от следствия фигурант был объявлен в международный розыск по инициативе чешских правоохранительных органов. Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что Гадаборшев находится в Челябинской области.

Полицейские задержали его, после этого Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос об экстрадиции. В ведомстве отметили, что усложнившиеся международные отношения сказались и на взаимодействии правоохранительных органов.