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Россия экстрадировала в Чехию серийного вора из Казахстана

Россия выдала Чехии серийного вора из Казахстана

Фото: Vaclav Salek / CTK / Globallookpress.com

Россия экстрадировала в Чехию серийного вора из Казахстана: мужчина был заочно осужден на три года лишения свободы в Чехии еще в 2018 году и был выдан, несмотря на усложнившиеся международные отношения. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным Волк, передача гражданина Республики Казахстан Башира Гадаборшева в Чешскую Республику состоялась в среду, 3 августа, в пункте пропуска Светогорск — Иматра. Скрывшийся от следствия фигурант был объявлен в международный розыск по инициативе чешских правоохранительных органов. Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что Гадаборшев находится в Челябинской области.

Полицейские задержали его, после этого Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос об экстрадиции. В ведомстве отметили, что усложнившиеся международные отношения сказались и на взаимодействии правоохранительных органов.

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Леонид Микуляк
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