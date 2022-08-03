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В США выразили обеспокоенность взаимодействием России и Китая в ядерной сфере

Замгоссекретаря США Дженкинс: Вашингтон беспокоит взаимодействие РФ и КНР в ядерной сфере

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Американское руководство выразило обеспокоенность взаимодействием России и Китая в ядерной сфере, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на брифинге, пишет РИА Новости.

Как уточнила дипломат, Вашингтон следит за дискуссиями РФ в сфере ядерной энергетики по всему миру и, в частности, в Африке. «Следим за интересом КНР в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», — подчеркнула она.

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Дженкинс добавила: Белый дом выступает за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципам нераспространения, безопасности. «Нас беспокоит, когда мы слышим, что Китай и Россия взаимодействуют по проблемам ядерной энергетики», — добавила она.

Ранее Китай высказался за сокращение ядерных вооружений Россией и США.

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Марина Совина
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