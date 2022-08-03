Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года

Кожаные тренчи и стеганые куртки названы самой модной верхней одеждой осени 2022 года

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Маркетплейс Lamoda назвал россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года. Соответствующие комментарии были предоставлены «Ленте.ру» модным экспертом компании Полиной Федотовой в среду, 3 августа.

Специалистка отмечает, что популярность тренча не угаснет в грядущем сезоне. Однако, по ее словам, упомянутый предмет гардероба обретет необычные формы. «Можно делать ставку как на базовую цветовую палитру, так и на яркую. Также советую поиграть с текстурами, например, примерить лаковую или кожаную модели», — утверждает Федотова.

Кроме того, актуальными станут стеганые куртки, считает эксперт. Представительница ретейлера подчеркнула, что они сочетаются с любой обувью и вписываются в образы разных стилей: от спортивного до классического. При этом она рекомендует приобретать данную вещь на размер больше, чтобы ее было удобно носить в паре с объемным свитером.

Материалы по теме:
Руки прочь Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Руки прочьЛюбимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
27 января 2021
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

Вдобавок Федотова советует приобрести яркое пальто, например, в оттенке «фуксия». «В такой одежде легко выглядеть нарядно и эффектно, а главное — для этого не нужно придумывать сложные образы: пальто станет главным акцентом», — объясняет эксперт.

Альтернативой классическому пальто, по словам специалистки, может стать пончо. «Этот вариант для тех, кто хочет выделиться. Пончо добавит в образ богемный шик и мотивы вестерна, особенно с казаками и бахромой», — заявляет в заключение Федотова.

В июле представительница маркетплейса Lamoda Юлия Манукова назвала главные тренды на осень 2022 года. Так, актуальными вещами сезона, по мнению эксперта, станут пиджаки с массивными плечами, а также укороченные или приталенные дутые куртки. Кроме того, специалистка рекомендует обратить внимание на брюки и джинсы с заниженной талией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Девушка сделала 600 тату по всему телу и назвала один минус своей внешности
Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Осужденного за крупнейшую в истории России взятку депутата объявили в розыск
В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово
На Украине заявили о невозможности назвать спецоперацию «агрессией» России
«Газпром» пожаловался на невозможность поставки турбины из-за санкций
Стало известно о состоянии Чубайса
Известная журналистка посмеялась над очередями в H&M
Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.