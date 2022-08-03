Блогерша показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви

Блогерша Тейлор Элизабет: визуально удлинить ноги помогут туфли нюдового оттенка

Блогерша Тейлор Элизабет показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, достижению данного эффекта помогают туфли на высокой шпильке с острыми носами. На размещенных кадрах она предстала в данной паре черного цвета, продемонстрировав действие лайфхака. Затем юзерша позировала в указанных туфлях нюдового оттенка, отметив, что они — самый выигрышный вариант для подобной коррекции фигуры.

В то же время инфлюэнсерша призвала отказаться от босоножек на высоких каблуках с ремнями на щиколотках. «Они нарушают линию ног», — пояснила автор видео.

В июле блогерша Лидия Роуз раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды. По словам девушки, чтобы визуально удлинить ноги и скорректировать пропорции фигуры, необходимо сочетать мини-платья с неглубокими туфлями. В то же время она призвала отказаться от комбинации данной одежды с ботинками, прикрывающими щиколотки или голени.