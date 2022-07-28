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Блогерша раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды

Блогерша Лидия Роуз призвала носить обувь в тон брюкам, чтобы казаться выше

Кадр: @fashioninflux

Блогерша Лидия Роуз раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 473 тысячи подписчиков.

По словам девушки, чтобы визуально удлинить ноги и скорректировать пропорции фигуры, необходимо сочетать мини-платья с неглубокими туфлями. В то же время она призвала отказаться от комбинации данной одежды с ботинками, прикрывающими щиколотки или голени. Женщины, выбирающие подобный вариант наряда, по ее мнению, выглядят ниже ростом.

Кроме того, инфлюэнсерша посоветовала носить джинсы с завышенной талией и заправлять в них рубашки и футболки. Также она заверила, что для достижения указанного эффекта следует подбирать обувь в тон штанам. «Создайте оптическую иллюзию с помощью подходящих туфель и брюк», — порекомендовала Роуз.

Ранее в июле стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки. Кроме того, юзерша внесла в список базовые боди, отметив, что они сочетаются со многими вещами.

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Алина Гостева
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