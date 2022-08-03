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Украинские войска обстреляли город в ДНР снарядами калибра НАТО

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров

Фото: РИА Новости

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, который применяется странами НАТО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска подавили на огневых позициях два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено по три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и «Гвоздика», а также два взвода гаубиц Д-30.

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Марина Совина
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Украинские войска обстреляли город в ДНР снарядами калибра НАТО
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