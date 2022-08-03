Украинские войска обстреляли город в ДНР снарядами калибра НАТО

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, который применяется странами НАТО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска подавили на огневых позициях два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено по три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и «Гвоздика», а также два взвода гаубиц Д-30.