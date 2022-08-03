Российские войска подавили два взвода украинских реактивных систем «Град» в ДНР

Минобороны заявило о подавлении двух взводов украинских реактивных систем «Град» в ДНР

Российские войска подавили на огневых позициях два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 3 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено по три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и «Гвоздика», а также два взвода гаубиц Д-30. Конашенков уточнил, что огневые позиции военной техники противника располагались возле населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское и Новоселовка Первая в ДНР.

Он добавил, что Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по трем пунктам управления ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также по 133 районам с бойцами и техникой противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4676 единиц военной автомобильной спецтехники, 3242 орудия полевой артиллерии и миномета, 782 боевые машины РСЗО, 4231 бронемашину, 361 зенитный ракетный комплекс, 1669 беспилотников, 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео работы российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые способны сбивать стоящие на вооружении Украины беспилотники Bayraktar. На кадрах видно наведение орудия на цель, а после — кадры с обломками уничтоженных беспилотников.