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Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»

Минобороны опубликовало видео работы ЗРПК «Панцирь», способной уничтожать БПЛА Bayraktar

Министерство обороны России показало кадры работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», способных сбивать состоящие на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На видео показано прибытие ЗРПК на место боевого дежурства, наведение на цель, а после — кадры с обломками уничтоженных «Панцирем» беспилотников. Среди обломков видны элементы корпуса и крыльев беспилотника, промаркированных Bayraktar TB2.

Ранее офицер войск противовоздушной обороны (ПВО) из группировки «О» рассказал, как российские зенитчики сбивают турецкие беспилотники на Украине. Он назвал Bayraktar целью для начинающих и отметил, что попасть по ним очень просто.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше».

Валерий Розенберг
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Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»
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