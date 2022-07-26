Российский зенитчик назвал Bayraktar целью для начинающих

Российский зенитчик назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих

Офицер войск противовоздушной обороны (ПВО) из группировки «О» («Отважные») в беседе с РИА Новости рассказал, как российские зенитчики сбивают турецкие беспилотники на Украине. Он назвал Bayraktar целью для начинающих и отметил, что попасть по ним очень просто.

«В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора», — заявил российский военный.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что передача Украине дальнобойных орудий открывает дверь в новую фазу конфликта. По мнению автора статьи, ракетные системы большой дальности, поставленные Киеву из США, якобы способны прервать продвижение российской армии в восточном Донбассе.